POL-OG: Kehl, Neumühl - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Kehl (ots) - Eine Kollision mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW dürfte einer Fahranfängerin in der Nacht auf Freitag einen Schreckmoment bereitet haben. Die 18-Jährige krachte kurz nach 0:30 Uhr in einem Moment der Unachtsamkeit gegen einen in der Richard-Wagner-Straße abgestellten Wagen und verursachte so einen Schaden von rund 20.000 Euro. Verletzte sind keine zu beklagen. /wo Rückfragen bitte an: ...

