POL-OG: Hügelsheim - Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Ein bislang Unbekannter verschaffte sich am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr unberechtigt Zutritt in ein Gebäude in der Neumühler Straße. Hierzu hebelte er eine Zugangstür zum Anwesen auf. Ob etwas entwendet wurde ist auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Ermittler des Polizeirevier Kehl nehmen Hinweise unter der Rufnummer 07851 893-0 entgegen. /ag Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211 211 E-Mail: ...

