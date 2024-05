POL-OG: Offenburg - Streitigkeit mit Folgen

Zell am Harmersbach (ots) - Ein schwerverletzter 30 Jahre alter Rollerfahrer ist die Bilanz eines Unfalls der sich am Mittwoch gegen 18:30 Uhr in der Nordracher Straße ereignet hat. Der Mann war mit seiner Piaggio aus Richtung Nordrach kommend in Richtung Hauptstraße unterwegs als er in einer leichten Linkskurve, aus bislang ungeklärten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn abkam und zu Fall kam. Beim Sturz zog er ...

mehr