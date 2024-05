Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach, Lahr - Versöhnliches Ende von Suchaktionen

Gutach, Lahr (ots)

In den Abendstunden des Mittwochs haben zwei Suchaktionen nach vermisst gemeldeten Personen ein versöhnliches Ende gefunden. Während in Gutach eine 95 Jahre alte Frau im Rahmen eines Tagesausflugs am Nachmittag nach einem Toilettengang plötzlich verschwunden war, ist ein 67-Jähriger in Lahr bereits am Morgen mit seinem Fahrrad von einem Pflegeheim aufgebrochen und nicht wie gewohnt zurückgekehrt.

Die Seniorin schlug knapp vier Stunden nach ihrem Verschwinden gut gelaunt und unversehrt am Bahnhof in Hausach auf, wo sie einem verständigten Angehörigen übergeben werden konnte. Nach dem Fahrradfahrer wurde nach Bekanntwerden seiner Abwesenheit mit starken Polizeikräften gesucht. Hierbei wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Während den Suchmaßnahmen kehrte der 67-Jährige gegen 23 Uhr selbständig und wohlauf in seine Einrichtung zurück.

