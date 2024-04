Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand eines Einfamilienhauses

Augsburg (ots)

Mit Pressesofortmeldung vom 13.04.2024 um 21.45 Uhr meldeten wir bereits einen laufenden Einsatz wegen eines Vollbrandes eines Einfamilienhauses. Dinkelscherben - Gestern Nacht (13.04.2024) geriet ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Dinkelscherben in Vollbrand. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand. Gegen 21.20 wurde den Einsatzkräften ein Küchenbrand in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Stadel gemeldet. Kurz nach dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr breitete sich der Küchenbrand im Inneren des Gebäudes über das gesamte Einfamilienhaus aus und griff schließlich auch auf einen angrenzenden Stadel über. Beide Gebäude gerieten in Vollbrand und wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Wie in solchen Fällen üblich hat die Kriminalpolizei noch in der Nacht die Ermittlungen vor Ort übernommen. Wie es genau zu dem Brand kam, wird derzeit untersucht. Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln gibt es derzeit nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell