Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kann nicht anders - Zeitungsausträger wegen Fahrstil angegriffen

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Freitag (12.04.2024) störte sich ein 29-Jähriger derart am Fahrstil eines 27-Jährigen, dass er auf ihn und dessen Auto losging. Kommissar Zufall beendete schließlich das dubiose Verhalten des 29-Jährigen. Gegen 03.30 Uhr stellte ein 29-jähriger Fahrradfahrer einen 27-jährigen Autofahrer zur Rede. Dieser hielt nämlich alle 100 Meter an und verließ kurz sein Auto. Das störte den 29-Jährigen derart, dass er zunehmend aggressiver wurde. Leider konnte ihm der 27-Jährige nicht verständlich machen, dass sein Fahrstil für einen Zeitungsausfahrer durchaus normal ist. Als der 27-Jährige seine Fahrt und Arbeit schließlich fortsetzte, verfolgte ihn der 29-Jährige. Dabei trat er massiv gegen das Auto und schlug dem 27-Jährigen durch das offene Fenster ins Gesicht. Außerdem beleidigte er den 27-Jährigen. Zufällig kam in diesem Moment eine Polizeistreife den beiden entgegen und griff sofort ein. Ein möglicher Grund für das Verhalten des 29-Jährigen war schnell gefunden. Er war mit etwa zweieinhalb Promille erheblich betrunken. Die Fahrt war somit für den 29-Jährigen beendet und er musste die Beamten ins Klinikum zur Blutentnahme begleiten. Der 27-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Am Fahrzeug des 27-Jährigen war die Seitenscheibe eingeschlagen und das Blech wies mehrere Dellen auf. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch erhoben. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, Beleidung sowie Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell