Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 15-Jähriger Mopedfahrer bei einem Unfall verletzt

Eisenach (ots)

Am Sonntagabend, befuhr ein 15-Jähriger mit seinem Moped die Wartburgallee stadteinwärts. An der Ampelkreuzung zur Bahnhofstraße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er zu Fall und kollidierte mit dem Citroen eines 50 Jahre alten Mannes. Der 15-Jährige wurde dabei leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. (mla)

