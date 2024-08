Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines Einfamilienhauses

Arnstadt, Ortsteil Angelhausen-Oberndorf, Dornheimer Weg (Ilm-Kreis) (ots)

Der Rettungsleitstelle Ilm-Kreis war am Sonntag, den 25.08.2024 um 10:50 Uhr der Brand einer Küche in einem Zweifamilienhaus mitgeteilt worden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Arnstadt und Stadtilm mit 33 Kameraden waren schon wenige Minuten nach Eingang der Brandmeldung am Ereignisort. Die Höhe des Sachschadens an dem Zweifamilienhaus ist bislang unbekannt. Zudem ist das Haus unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Gotha übernommen.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell