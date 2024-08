Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Einbruch in Bäckerei - Bargeld geklaut - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelang eine Bäckerei in Osnabrück in den Fokus eines Einbrechers. Zwischen 18-05:45 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Lebensmittelgeschäft in der Meller Straße. Er entwendete Bargeld und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Aufgrund einer Zeugenaussage kommt ein Mann mit dem folgenden Erscheinungsbild für den Einbruch in Betracht:

- ca. 25 Jahre alt - schlanke Statur - schwarze Mütze - schwarzer Rucksack

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden. 0541/327 2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell