POL-WHV: Unbekannter Täter bricht Pkw in Aldenburg auf - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots) - In der Nacht vom 28.05.2024, 16:00 Uhr, bis 29.05.2024, 07:40 Uhr, kam es auf einer Grundstücksauffahrt in der Heinrich-Tönjes-Straße in Schortens im Ortsteil Heidmühle zu einer Sachbeschädigung an einem dort parkenden Pkw. Unbekannter Täter schnitten den hinteren linken Reifen eines schwarzen Pkw der Marke VW auf. Täterhinweise liegen keine ...

