POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel mit einem verletzten Fahrzeugführer und beschädigten Pkw

Wilhelmshaven (ots) - Am Montagabend erhielt die Polizei in Wilhelmshaven Kenntnis von einem Sachverhalt, der sich am vergangenen Wochenende ereignet haben soll. Demnach sei der Anzeigeerstatter, ein 31-jähriger Wilhelmshavener, nach dem Besuch eines Clubs in der Grenzstraße in Wilhelmshaven am Samstag gegen 01:50 Uhr Opfer eines Überfalls geworden. Nach Aussagen ...

mehr