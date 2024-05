POL-HS: Diebstahl von Baustelle

Hückelhoven (ots) - Über eine Videokamera konnte ein Imbissbesitzer am Sonntag (19. Juni), gegen 1.30 Uhr, bemerken, wie zwei unbekannte Täter versuchten, gewaltsam in seinen Imbiss an der Straße Am Landabsatz zu gelangen. Sie brachen offenbar mehrere Vorhängeschlösser auf. Über die Sprechanlage konnte der Eigentümer die beiden Einbrecher dann in die Flucht schlagen, so dass nach ersten Erkenntnissen nichts ...

mehr