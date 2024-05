Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung an Eingangstür/ Polizei sucht Zeugen

Heinsberg (ots)

Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg befuhren am Mittwoch, 22. Mai, gegen 2.35 Uhr, während ihrer Streifenfahrt die Hochstraße, als sie bemerkten, dass eine der Schiebetüren einer Drogerie massiv beschädigt war. Sie erkannten, dass die Scheibe offenbar kurz zuvor mit einem Gullideckel beschädigt wurde. Zeitgleich ging bei der Leitstelle der Polizei der Notruf eines Zeugen ein der zu Fuß auf der Klosterstraße unterwegs war, zunächst einen Knall aus Richtung Innenstadt hörte und dann einen Mann bemerkte, der ihm entgegen gelaufen kam und der Einmalhandschuhe trug. Der Zeuge folgte dem Unbekannten und bemerkte, dass dieser sich an einem Schotterparkplatz an der Westpromenade in einen dunklen Pkw VW setzte und der Wagen sich in Richtung Sittarder Straße entfernte. Der Mann war mit einer weißen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet und hatte sein Gesicht verdeckt. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell