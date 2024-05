Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bäume auf Privatgelände gefällt

Wegberg-Wildenrath (ots)

Der Eigentümer eines Grundstücks an der Heinsberger Straße musste am 19. Mai (Sonntag) feststellen, dass unbekannte Personen sechs Bäume auf seinem umfriedeten Privatgrundstück gefällt hatten. Zudem wurden zwei weitere Bäume entastet. Als er am 10. Mai (Freitag) zuletzt dort war, war noch alles in Ordnung. Wer kann Angaben zu dieser Tat machen oder hat Beobachtungen gemacht, die mit ihr in Zusammenhang stehen könnten? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 020 0. Zudem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

