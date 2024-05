Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec von Privatgelände entwendet

Wegberg-Beeck (ots)

Am 20. Mai (Montag) stahl ein bislang unbekannter Täter ein Pedelec aus der Einfahrt eines Hauses an der Straße Tannenweg. Die Videoaufzeichnung der Tat zeigte an, dass dieser gegen 1.07 Uhr das Fahrrad hinter einem geparkten Pkw heraushob und auf diesem davonfuhr. Der Täter war mit einer Trainingsjacke bekleidet, dessen Kapuze er sich tief ins Gesicht gezogen hatte. Auch in diesem Fall hat die Polizei die Ermittlungen zur Tat aufgenommen.

