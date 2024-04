Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0207--Schockanrufer setzt Senior unter Druck--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Borgfeld, Lilienthal Zeit: 15.04.24, 19.40 Uhr

Ein Betrüger gab sich am Montagabend am Telefon als Polizist der Hamburger Polizei aus und erlangte so Bargeld und Schmuck eines 80 Jahre alten Bremers aus Borgfeld. Die Polizei sucht nach Zeugen und gibt Präventionstipps.

Als Druckmittel am Telefon diente der Vorwand, dass sein Enkelsohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Damit dieser nicht ins Gefängnis müsse, sollte der Großvater eine hohe Kaution zahlen. Im Hintergrund hörte er seinen vermeintlichen Enkel weinen. Der Anrufer gab sich als Herr Berger von der Hamburger Polizei aus und setzte den Mann mit der frei erfundenen Geschichte so sehr unter Druck, dass er wenig später nach Lilienthal in die Hauptstraße fuhr und Geldscheine sowie Schmuck an eine angebliche Mitarbeiterin des Amtsgerichts aushändigte. Als der 80-Jährige danach zu Hause misstrauisch wurde und die Polizei anrief, flog der Schwindel auf.

Die verdächtige Geldabholerin soll etwa 1,70 Meter groß sein, mit dunklem Teint und schwarzen Haaren. Zur Tatzeit trug sie eine dunkle Jacke und auffällig gelb lackierte Fingernägel. Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

So können Sie sich vor Telefonbetrügern schützen:

Lassen Sie sich am Telefon auf keinen Fall unter Druck setzen oder zu kurzfristigen Entscheidungen verleiten, egal wie plausibel eine Situation zunächst dargestellt wird. Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Rufen Sie Angehörige unter der Ihnen bekannten Nummer an. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell