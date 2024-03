Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Einbruch in Kiosk - Täter flüchten nach Einsetzen der Alarmanlage

Hagen-MItte (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten, in der Nacht auf Dienstag (19.03.2024) in einen Kiosk in der Innenstadt einzubrechen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten mindestens vier Personen, gegen 01.45 Uhr, an der Tür des Ladens in der Arndtstraße. Der 42-jährige Inhaber des Kiosks wohnt in unmittelbarer nähe und wurde durch die dabei entstandenen Geräusche sowie die Alarmanlage geweckt. Ein weiterer Anwohner sagte den Polizeibeamten, dass er zur Tatzeit aus dem Fenster seiner Wohnung schaute und erkennen konnte, dass die Täter in Richtung der Yorckstraße flüchteten. Die Kripo übernahm die weitere Ermittlungsarbeit noch am Tatort. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell