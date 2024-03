Polizei Hagen

POL-HA: Eine leichtverletzte Seniorin bei Zusammenstoß mit Verkehrsinsel

Hagen-Boele (ots)

Als eine 53-Jährige am Montag (18.03.) gegen 17.30 Uhr auf der Schwerter Straße von dem Gelände einer Tankstelle fahren wollte, übersah die Frau eine Verkehrsinsel. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei gab sie an, dass sie nach links in Fahrtrichtung Steinhausstraße einbiegen wollte. Sie sei dabei von der Sonne geblendet worden. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 83-jährige Beifahrerin der Lancia-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Sie musste durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt werden. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Pflastersteine der Verkehrsinsel und ein Verkehrszeichen beschädigt und aus der Verankerung gehoben. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Schwerter Straße in Fahrtrichtung Kirchstraße nur eingeschränkt befahrbar, Polizisten sperrten die Straße zwischenzeitlich. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell