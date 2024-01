Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Kleingarten

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen ging ein Einbrecher im Erfurter Süden leer aus. Der Unbekannte war in einen Kleingarten Am Angerberg eingebrochen und machte sich schließlich an einer Gartenlaube zu schaffen. Der Einbrecher beschädigte die Tür sowie das Fenster. Glücklicherweise wurde er im Gartenhaus nicht fündig und machte sich ohne Beute aus dem Staub. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von 650 Euro. Der Besitzer des Gartens bemerkte Donnerstagnachmittag den Einbruch und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

