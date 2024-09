Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch in Wohnhaus; Schwarmstedt/A 7: Von Autobahn abgekommen

Heidekreis (ots)

09.09.2024 / Einbruch in Wohnhaus

Soltau: Unbekannte drangen am Montag, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Lüneburger Straße ein. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau 05191-93800 entgegen.

09.09.2024 / Von Autobahn abgekommen

Schwarmstedt/A 7: Ein 73-jähriger Autofahrer befuhr am frühen Montagabend die A 7 in Richtung Hamburg. Kurz vor der Anschlussstelle Schwarmstedt kam der Mann vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes mit seinem Auto alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte das Fahrzeug mit der Schutzplanke, fuhr eine etwa zehn Meter lang Böschung hinunter und durchbrach anschließend einen Wildzaun. Der 73-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell