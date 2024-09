POL-HK: Walsrode: Mehrere Sattelzüge angegangen

Heidekreis (ots) - 09.09.2024 / Einbruch in Wohnhaus Soltau: Unbekannte drangen am Montag, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Lüneburger Straße ein. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau 05191-93800 entgegen. 09.09.2024 / ...

