POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle, Zeugenaufrufe, erfolgreiche Vermisstensuche

Von Fahrbahn abgekommen

Zu leichten Verletzungen und Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro ist es bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag gegen 13.45 Uhr in Reutlingen gekommen. Eine 88-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz vor der Ausfahrt Walddorfhäslach kam die Seniorin, vermutlich aus gesundheitlichen Gründen, nach links von der Fahrbahn ab und touchierte insgesamt zweimal die Mittelleitplanke. Hiernach wurde sie nach rechts zunächst auf die Fahrbahn zurückgewiesen und geriet im weiteren Verlauf in den Grünstreifen rechts der Fahrbahn, wo sie mit ihrem Pkw auch zum Stillstand kam. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Lichtenstein-Holzelfingen (RT): Rollerfahrer alkoholisiert gestürzt

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Alkoholeinwirkung muss sich ein 16-jähriger Rollerfahrer verantworten nachdem er in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 16-Jährige fuhr gegen 4.45 Uhr auf einem Roller der Marke Piaggio im Bereich des Kornbergs am Ortseingang von Lichtenstein-Holzelfingen. Als er einen Streifenwagen des Polizeireviers Pfullingen erkannte, versuchte er, über eine Wiese zu fahren und stürzte aufgrund des nassen Untergrundes. Im Anschluss an den Sturz, bei welchem er unverletzt blieb, konnte er einer Fahrzeug- und Personenkontrolle unterzogen werden. Ein bei dem 16-Jährigen im weiteren Verlauf durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über 0,5 Promille. Zudem verfügt er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Rollers. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche durch seinen seinem Vater abgeholt.

St. Johann (RT): Alkoholisierter Motorradfahrer schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat sich ein 23-jähriger Mann Freitagnacht in Bereich der Roßbrunnenstraße zugezogen als er mit einem Motorrad der Marke Harley verunglückt ist. Beim derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der 23-Jährige Besucher eines Festes war und hier in alkoholisiertem Zustand die Harley eines Freundes startete. Weiter führte der 23-Jährige mit dem Motorrad sogenannte Wheelies aus, indem er lediglich auf dem Hinterrad fuhr. Hierbei geriet sein linker Fuß zwischen Motorrad und Fahrbahn, wodurch er einige Meter mit dem Motorrad mitgeschleift wurde bis die Harley zu Fall kam. Das Kraftrad konnte jedoch durch anwesende Gäste abgefangen werden, so dass an diesem kein Sachschaden entstand. Der 23-jährige selbst erlitt jedoch am linken Bein eine offene Fraktur und musste durch den Rettungsdienst nach medizinischer Erstversorgung in eine Klinik transportiert werden. Dort musste sich der verletzte 23-Jährige einer Blutprobe unterziehen da er erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Sein Führerschein wurde direkt im Rahmen der Unfallaufnahme durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Münsingen beschlagnahmt.

Esslingen (ES): Polizeibeamte tätlich angegriffen

Während eines Einsatzes von Polizei und Rettungsdienst ist es am Freitagmorgen zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte gekommen. Die Hilfskräfte wurden gegen 6.20 Uhr in den Bereich Pliensauwasen entsandt, da hier eine Frau aufgrund selbst zugefügter Verletzungen dem Rettungsdienst vorgestellt werden sollte. Die 24-Jährige konnte im Bereich einer Hütte angetroffen werden, setzte sich jedoch gegen die angedachten Maßnahmen zur Wehr, weswegen sie von den Polizeibeamten zunächst festgehalten und im weiteren Verlauf zu Boden gebracht werden musste. Als die Frau zum Rettungswagen verbracht wurde, trat sie plötzlich in Richtung der Beamten und beleidigte diese mit nicht zitierfähigen Worten. Sowohl die Polizeibeamten als auch die 24-jährige Beschuldigte blieben unverletzt. Die angetrunkene Beschuldigte sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Filderstadt-Bonlanden (ES): Motorrad und Pkw zusammengestoßen

Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Schulstraße leicht verletzt worden. Der 36-jährige Fahrer einer Yamaha befuhr gegen 19.50 Uhr augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit die Schulstraße aus Filderstadt-Bonlanden kommend in Richtung Ortsmitte Filderstadt-Plattenhardt. Ein 46-jähriger Fahrer eines BMW fuhr währenddessen aus der untergeordneten Heinrich-Hertz-Straße in den Kreuzungsbereich zur Schulstraße und wollte nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte Schulstraße abbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden Motorradfahrer. Als der 36-jährige den einfahrenden BMW-Fahrer erkannte, leitete er eine Vollbremsung ein und stürzte mit seinem Motorrad auf die linke Seite. Hier wurde er von seinem Kraftrad abgewiesen. Während er auf der Fahrbahn liegen blieb und sich glücklicherweise nur leicht verletzte, rutschte sein Motorrad noch mehrere Meter auf der Fahrbahn entlang und kollidierte schließlich mit dem Heck des bereits auf die Schulstraße eingefahrenen BMW. Aufgrund des Trümmerfelds und zur Sicherung der Unfallstelle musste die Schulstraße für den vorübergehend gesperrt werden. Der Motorradfahrer wurde durch den verständigten Rettungsdienst in eine Klinik verbracht, seine Yamaha war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sowohl an dem Motorrad als auch an dem Pkw entstand ein Sachschaden von jeweils 4.000 Euro. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Filderstadt (ES): Unter Alkoholeinwirkung Verkehrsunfall verursacht

Deutlich alkoholisiert war ein 41-Jähriger, der am Freitagabend auf der Sielminger Hauptstraße in Filderstadt einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Gegen 21.45 Uhr befuhr der 41-Jährige mit seinem Mercedes, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit, die Sielminger Hauptstraße in Fahrtrichtung Wolfschlugen. Bei einem Überholvorgang eines bislang unbekannten Fahrzeugs kam ihm der VW Polo eines 32-Jährigen entgegen und im weiteren Verlauf zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen. In der Folge schleuderte der Mercedes gegen einen Bordstein und kam hierbei zum Stehen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern wendete der 41-Jährige sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt in Richtung Ortsmitte von Sielmingen fort. Dank eines Hinweises eines bislang unbekannten Zeugen konnte das Fahrzeug im Anschluss an die Unfallaufnahme an der Halteranschrift angetroffen werden. Im Rahmen der hier durchgeführten Ermittlungen konnten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Beschuldigten feststellen. Ein Alkoholtest ergab eine Alkoholisierung von knapp 2 Promille. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 7.000 Euro. Der 41-Jährige musste seinen Führerschein sofort abgeben und sieht sich entsprechender Anzeigen entgegen. Zeugen des Unfalls und mögliche weitere Geschädigte, die durch den Autofahrer gefährdet wurden, werden ebenso wie der bislang unbekannte Hinweisgeber, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.

Kirchheim / Teck (ES): Seniorin nach Vermisstensuche wohlbehalten angetroffen

Nach mehrstündigen polizeilichen Suchmaßnahmen ist eine 93-jährige Seniorin wohlbehalten angetroffen worden. Gegen 18.20 Uhr wurde gegenüber der Polizei bekannt, dass die 93-jährige Frau vermutlich schon seit 13.30 Uhr aus einem Seniorenheim in der Straße "Ottenäcker" in Kirchheim gefehlt hatte. In Folge dessen wurde nach der älteren Dame mittels mehreren Streifenwagenbesatzungen sowie mittels Polizeihubschrauber und einem Personenspürhund im Umkreis des Seniorenheims gesucht. Nach einem Hinweis, dass sich die Seniorin möglicherweise in ein nahegelegenes Seniorenheim in der Osianderstraße verirrt haben könnte, wurde sie hier tatsächlich durch eine Polizeistreife angetroffen und konnte anschließend wohlbehalten zurückgebracht werden.

Kirchheim / Teck (ES): Fahrzeug auf Abwegen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Schlierbacher Straße in Kirchheim unter Teck erlitten. Gegen 10.30 Uhr wollte eine 79-jährige Mercedes-Lenkerin von einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die dortige Zubringerstraße ausfahren. Vermutlich aus medizinischen Gründen kam die ältere Dame hierbei von der Fahrbahn ab und fuhr über Buschwerk und einen Stein auf das Gelände eines Schnellrestaurants. Nach einer kurzen Fahrstrecke fuhr sie wiederum nach rechts in den Grünstreifen und blieb hier nach wenigen Metern zwischen einem Begrenzungsstein und einem größeren Busch stehen. Die hinzugerufene Feuerwehr, welche mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften vor Ort war, musste die Fahrerin aus ihrem Fahrzeug befreien. Im weiteren Verlauf wurde die 79-Jährige mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Neuffen (ES): Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt wurde eine 79 Jahre alte Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagmittag in der Hauptstraße in Neuffen ereignet hat. Gegen 11.30 Uhr fuhr eine 59-jährige Mercedes-Fahrerin vom Fahrbahnrand, an dem sie ihr Fahrzeug entgegengesetzt der Fahrtrichtung geparkt hatte, auf die Fahrbahn ein. Hierbei übersah sie die 79-jährige Pedelec-Fahrerin, welche sich von hinten dem Fahrzeug näherte. Bei der Kollision stürzte die 79-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen verbrachte die Pedelec-Fahrerin nach erfolgter Erstversorgung in eine Klinik. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 3.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Motorradfahrer übersehen

Augenscheinlich leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag. Gegen 15.00 Uhr befuhr der 61-jährige Kraftradlenker die Alte Landstraße in Tübingen-Weilheim. Auf Höhe der dortigen Einfahrt zum Industriegebiet wurde er durch einen aus dem Industriegebiet kommenden 47-jährigen Fahrer eines VW Golf übersehen wonach es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen Kraftrad und Pkw kam. Hierbei stürzte der 61-Jährige von seinem Fahrzeug und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur Versorgung der Verletzungen begab sich der Kraftradfahrer selbstständig in eine Klinik. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hierfür wurde ein Abschleppunternehmen beauftragt. Der Gesamtschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf circa 11.000 Euro.

Rottenburg (Tübingen): Angebranntes Essen

Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt derzeit gegen eine 30-jährige Mutter von zwei Kindern wegen des Verdachts einer Aufsichtspflichtverletzung. Am Freitagabend löste gegen 18.55 Uhr ein Rauchmelder in der Wohnung der Familie in der Graf-Wolfegg-Straße aus, woraufhin die Feuerwehr und die Polizei verständigt wurden. Mittels eines zugeführten Schlüssels konnte die Wohnung geöffnet werden, in welcher sich zu diesem Zeitpunkt ein 10-jähriges Mädchen und ihr 5-jähriger Bruder allein aufhielten. Beide blieben aufgrund ihres reaktionsschnellen Verhaltens zum Glück unverletzt und konnten in den Außenbereich verbracht werden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass die beiden Kinder zuvor versucht hatten, sich selbst etwas zu kochen. Hierbei kam es jedoch zu einer Rauchentwicklung, die den entsprechenden Alarm auslöste. Sachschaden entstand augenscheinlich keiner. Die 30-jährige Mutter der beiden Kinder befand sich nicht in der Wohnung und konnte auch nicht erreicht werden, weswegen die Kinder zum Polizeirevier Rottenburg gebracht wurden. Erst einige Zeit nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort kam die Mutter der beiden Kinder ebenfalls zum Polizeirevier Rottenburg und gab an, einkaufen gewesen zu sein. Aufgrund der Gesamtumstände wurde das Kreisjugendamt einschaltet. Die Kinder wurden nach Abschluss der Maßnahmen an die Familie übergeben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Rottenburg (TÜ): Unklare Unfallursache (Zeugenaufruf)

Widersprüchliche Angaben haben zwei Unfallbeteiligte gegenüber der Polizei gemacht nachdem es am Freitagabend im Einmündungsbereich von der Sülchenstraße / L 372 auf die L 361 zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen ist. Die 32-jährige Fahrerin eines Opel Astra befuhr die Ortsumgehung / B28 aus Süden in Richtung Ergenzingen. Im Einmündungsbereich der untergeordneten Sülchenstraße / L 361 habe ihre Ampel grün gezeigt. Zeitgleich wollte ein 35-Jähriger mit seinem Opel Astra von der Sülchenstraße über die Auffädelung auf die B28 Richtung Ergenzingen einfahren, woraufhin es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Auch der zweite Unfallbeteiligte gab an, dass seine Ampel auf grün geschaltet habe. Beide Unfallbeteiligte blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Schaden an beiden Pkw beläuft sich jeweils auf etwa 10.000 Euro. Aufgrund der Beschädigungen mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet Zeugen, die möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter Tel.: 07071/972-1400 zu melden.

Geislingen (ZAK): Betrunkener in Gewahrsam genommen

Am späten Freitagnachmittag ist ein 42-Jähriger nach mehreren Ordnungsstörungen in Gewahrsam genommen worden. Der betrunkene Mann befand sich gegen 17.30 Uhr in einem örtlichen Discounter in der Brückenstraße in Geislingen und störte mit seinem Verhalten mehrfach die dortigen Angestellten. Diese alarmierten daraufhin die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Streifenbesatzung entfernte sich der Mann von der Örtlichkeit. Er konnte kurz darauf in unmittelbarer Nähe angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Da sich der Betrunkene den Polizeibeamten gegenüber uneinsichtig zeigte, sich verbal aggressiv verhielt und von weiteren Ordnungsstörungen ausgegangen werden musste, wurde der 42-Jährige vorübergehend in Gewahrsam genommen.

