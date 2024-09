Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unzulässiger Transport; Weitere Einbrüche und Verkehrsunfälle; Automatenaufbruch; Sexuelle Belästigung

Unzulässiger Transport gestoppt

Eine Streife der Verkehrspolizei hat am Montagvormittag einen LKW gestoppt, bei dem gleich mehrere gravierende Mängel und Verstöße vorlagen. Den Beamten fiel der Transporter gegen elf Uhr in der Straße Am Heilbrunnen auf. Für die transportierte Ladung, die aus speziellen Abfällen bestand, konnte der Fahrer keine Genehmigung vorzeigen. Zudem war der LKW deutlich überladen und die Ladung wurde ohne jede Sicherung befördert. Bei der weiteren Kontrolle kam zum Vorschein, dass der Fahrtenschreiber nicht den Vorschriften entsprach und auch die Frist für die Hauptuntersuchung des Fahrzeugs überschritten war. Den verantwortlichen Fahrer bzw. Halter erwarten nun mehrere Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. (gj)

Reutlingen (RT): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Stuttgarter Straße ist ein Unbekannter in der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 6.20 Uhr, eingebrochen. Nachdem sich der Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatte, suchte er unter teilweise brachialem Vorgehen im Inneren nach Stehlenswertem, wobei er auch Schränke und Schubladen durchwühlte. Nach derzeitigem Kenntnisstand fielen dem Kriminellen Wechselgeld sowie zwei Mobiltelefone in die Hände. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann abschließend noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Sonnenbühl (RT): Radler kollidiert mit geparktem Pkw

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer hat sich am Samstagabend in Willmandingen ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 43 Jahre alter Radler kurz nach 18.30 Uhr die Lauchertstraße Richtung Ortsmitte. Hierbei wollte der Mann mit seinem Fahrrad links an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeifahren. Vermutlich dürfte er den ihm in diesem Moment entgegenkommenden Pkw übersehen haben, weshalb ein Vorbeifahren nicht möglich war und er auf das Heck des parkenden Pkw auffuhr und stürzte. Der Radfahrer erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro, während der Schaden am Pkw auf mindestens 2.500 Euro geschätzt wird. (gj)

Esslingen (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Champagnestraße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 57-Jährige befuhr gegen 8.40 Uhr mit ihrem Skoda Fabia die Straße von der Parksiedlung herkommend in Richtung Esslingen. Dabei kam sie mit ihrem Wagen rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr mit der rechten Fahrzeugseite für mehrere Meter den Grünstreifen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge lenkte die 57-Jährige anschließend gegen, worauf ihr Pkw frontal mit dem entgegenkommenden Skoda Octavia einer 32-Jährigen kollidierte. Beide Autofahrerinnen wurden nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ihre Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und fünf Feuerwehrleuten zur Unfallstelle ausgerückt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Champagnestraße bis etwa 10.40 Uhr komplett gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (rd)

Filderstadt (ES): Kinderhaus heimgesucht

Ein Kinderhaus in der Wiesenstraße ist in den vergangenen Tagen von einem Kriminellen heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7.10 Uhr, drang ein Unbekannter in das Gebäude ein und durchsuchte das Inventar nach Stehlenswertem. Wie bislang bekannt ist, wurde offenbar nichts entwendet. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Kohlberg (ES): Zigarettenautomat aufgebrochen

Auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten hatte es ein Unbekannter von Sonntag auf Montag im Erscheckweg abgesehen. Der Täter öffnete mit brachialer Gewalt und unter Zuhilfenahme eines Werkzeugs den dort stehenden Automaten. Anschließend entwendete er darin befindliche Zigaretten und Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Neuffen ermittelt. (rd)

Tübingen (TÜ): Fußgänger von Fahrzeug erfasst

In der Froschgasse hat sich am Montagvormittag ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Ein 36-Jähriger setzte gegen 11.20 Uhr aufgrund einer Straßensperrung mit seinem Sprinter in Richtung Bachgasse zurück. Dabei erfasste das Fahrzeug einen 59-Jährigen, der stürzte und sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Albstadt-Lautlingen (ZAK): Mädchen sexuell belästigt

Zwei Mädchen sind am Sonntagnachmittag in einem Lautlinger Erlebnisbad sexuell belästigt worden. Vier Männer im Alter von 22, 27 und 36 Jahren sollen gegen 17.30 Uhr im Auffangbecken der Wildwasserrutsche eine 14-Jährige und eine 16-Jährige unsittlich berührt und angefasst haben. Die Mädchen hatten den Vorfall der Badeaufsicht gemeldet, welche die Polizei alarmierte. Die Beamten konnten alle vier Tatverdächtigen im Bad antreffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer auf freien Fuß entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. (gj)

