POL-DN: Bei Unfall leicht verletzt

Heimbach (ots)

Am Montagabend (22.07.2024) verunglückte ein 22-jähriger Motorradfahrer auf der Mariawalder Straße (L249). Er erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 20:15 Uhr befuhr der 22-Jährige aus Hellenthal mit seinem Motorrad in einer Gruppe weiterer Kräder die Mariawalder Straße in Richtung Kloster Mariawald. Aus bisher unbekannten Gründen stürzte der Hellenthaler ausgangs einer leichten Rechtskurve und verletzte sich leicht. Er wurde durch einen Freund, welcher die Gruppe mit einem Pkw begleitete, in ein Krankenhaus gebracht. Ermittlungen dort ergaben den Verdacht, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

