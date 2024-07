Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher bei Tatausführung überrascht - Zeugen gesucht

Kreuzau (ots)

Ein bislang unbekannter Täter nutzte die kurze Abwesenheit der Bewohnerin am Samstag (20.07.2024) aus, um in ihre Wohnung in der Straße Friedenau einzubrechen. Bei seiner Tat wurde der Täter von der Tochter der Geschädigten überrascht.

Die Seniorin hatte die Wohnung um 14:58 Uhr gemeinsam mit ihrer Enkelin zu einem Spaziergang verlassen. Wenig später, um 15:04 Uhr, verschaffte sich der Dieb Zugang zur Erdgeschosswohnung der Dame. Dort durchwühlte er Schränke und Schubladen und gelangte, ersten Ermittlungen zufolge, in den Besitz von Schmuck. Während der Tatausführung wurde er von der Tochter der Seniorin überrascht, die um 15:10 Uhr die Wohnungstür öffnete. Der Täter schloss sich daraufhin im Schlafzimmer ein und flüchtete über das dortige Fenster. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat oder dem Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Genauere Angaben zum Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Kennzeichnen Sie Ihre Wertsachen! Einige Wertsachen besitzen eine Individualnummer, anhand derer die Polizei diese gestohlenen Gegenstände in ihren Fahndungssystemen ausschreiben kann. Notieren Sie sich diese Nummern. So gelingt es, bei Durchsuchungen oder anderen Kontrollen gefundene Wertgegenstände als Diebesgut zu identifizieren. Andere Wertgegenstände die keine Individualnummer besitzen, wie zum Beispiel Schmuck, sollten gekennzeichnet und fotografiert werden. Sind detailgetreue Fotos - möglichst mit beigelegtem Maßstab - von gestohlenen Gegenständen vorhanden, ermöglicht dies der Polizei eine Fahndungsveröffentlichung. Stellen Sie eine Liste mit ihren Wertsachen mit und ohne Individualnummer zusammen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell