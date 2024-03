Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in die IGS Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf -

Bad Salzdetfurth (web) - In der Zeit von Freitag 13:30 Uhr bis zum Samstagmorgen 07:50 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in die IGS Bad Salzdetfurth ein. Im Anschluss durchsuchten die Täter den Küchenbereich und den Verwaltungstrakt nach Wertsachen. Dabei wurden alle abgeschlossenen Türen mit brachialer Gewalt geöffnet. Zum Diebesgut können noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Die Polizei geht derzeit von Wertsachen im Bereich um 1.000 Euro aus. Der entstandene Sachschaden ist jedoch erheblich. Der Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 35.000 Euro beziffert. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Tat in der Dunkelheit der zurückliegenden Nacht stattgefunden hat. Zudem müssen sich die Täter vor Ort über einen längeren Zeitraum aufgehalten haben. Die Polizei bittet Zeugen bzw. Personen, welche eventuell verdächtige Umstände im Tatzeitraum beobachtet haben, diese Beobachtungen der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel. 05063-9010) mitzuteilen.

