POL-DN: 38-Jähriger am Haus der Stadt beraubt

Kreuzau (ots) - An der Haltestelle der Rurtalbahn in der Eifelstraße kam es am Freitagabend (19.07.2024) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bei der ein 35-Jähriger aus Kreuzau schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge geriet der 35-Jährige mit zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen in Streit. Er rief daraufhin Familienmitglieder zur Unterstützung hinzu. Als diese dort eintrafen, wurden ...

mehr