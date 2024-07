POL-DN: Sicherheitsaktion in der Eifel

Jülich (ots) - Am 20.07.2024, um 20:30 Uhr, kam es in Jülich auf dem Westring zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Niederkassel stand mit eingeschalteter Warnblinkanlage am rechten Fahrbahnrand. Eine 24-jährige PKW-Fahrerin aus Jülich befuhr zur gleichen Zeit den Westring aus Richtung B 56 kommend in Richtung Brückenkopfpark. Als sie den rechtsseitig stehenden ...

