POL-DN: Ältere Dame im Holzbendenpark überfallen

Düren (ots)

Am 21.07.2024 kam es gegen 07:20 Uhr auf dem Spielplatz im Holzbendenpark zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer Seniorin. Drei Jugendliche sprachen die Geschädigte an und fragten nach der Uhrzeit. Plötzlich schubste einer der Jugendlichen die Seniorin zu Boden und entriss ihr hierbei die Handtasche. Anschließend flüchteten die Täter mit einem E-Scooter in Richtung Innenstadt. Dort konnten die Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung durch die Polizei angetroffen werden, allerdings gelang wiederum die Flucht vom Kaiserplatz in Richtung Wilhelmstraße/Hoeschplatz. Einer der Tatverdächtigen kann wie folgt beschrieben werden: -circa 14 bis 16 Jahre alt -circa 170-175cm groß und schlank -bekleidet mit einer schwarzen Adidas Sweatjacke mit drei weißen Streifen und einer schwarzen Baseballkappe

Hinweise nimmt die Polizei in Düren unter 02421/949-0 entgegen.

