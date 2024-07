POL-DN: Bei einem Wendemanöver werden zwei Personen verletzt

Nörvenich (ots) - Am Samstag Abend, kurz vor 20 Uhr, fuhr ein 23jähriger aus Nörvenich mit seinem Pkw an einer Bushaltestelle an der Bahnhofstraße vorbei. Dort stand ein 44 jähriger Nörvenicher, der ihn lautstark beleidigt. Als PKW-Fahrer anhielt und ausstieg, um zu fragen was das solle, zog der 44-jährige Mann unvermittelt zwei Messer aus einer Bauchtasche, stieß mit einem Messer zu und verletzte den ...

