Polizei Düren

POL-DN: Raub auf Tankstelle

Düren (ots)

Am Samstag, 20.07.2024 betrat gegen 06:40 Uhr eine männliche Person die Tankstelle am Friedrich-Ebert-Platz. Der diensthabende Verkäufer räumte zu dieser Zeit die Kühlregale ein als der männliche Täter plötzlich ein Pfefferspray aus seiner Jackentasche hervornahm und die Herausgabe des Kasseninhalts einforderte. Nachdem der Verkäufer dieser Aufforderung nachkam flüchtete der unbekannte männliche Täter, mit ca. 100 Euro Bargeld, über die Euskirchener Straße in Richtung Oststraße. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich -circa 175 cm groß -sportliche Statur -dunkle Haare mit dunklem Vollbart -südländisches Erscheinungsbild -bekleidet mit grauem Kapuzenpullover, kurzer dunkler Hose, weißen Socken und schwarzen Schuhen

Hinweise nimmt die Polizei Düren unter 02421-9490 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell