POL-DN: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss - Unfallverursacherin ohne gültige Fahrerlaubnis

Düren (ots)

Am späten Mittwochabend (17.07.2024) kam es an der Einmündung Nikolaus-Otto-Straße / Stockheimer Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 23:30 Uhr stand ein 41-jähriger Dürener mit seinem Pkw an einer rotlichtzeigenden Ampel auf der Nikolaus-Otto-Straße, als plötzlich eine 44-jährige Dürenerin von der Nikolaus-Otto-Straße einbog und dabei den stehenden Wagen touchierte.

Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten bei der Unfallverursacherin starken Alkoholgeruch wahr und stellten Anzeichen von Drogenkonsum fest. Freiwillige Tests ergaben, dass die Frau mit 2,04 Promille Alkohol im Blut unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Zudem ergaben die Tests, dass sie unter dem Einfluss von verschiedenen Drogen stehen könnte.

Bei der Befragung räumte die Frau dann noch ein, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Darüber hinaus beleidigte sie die Polizeibeamten vor Ort.

Der 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Gegen die 44-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

