POL-DN: Nach Aquaplaning in den Gegenverkehr

Düren (ots) - Wie am Dienstag erst bekannt wurde, ereignete sich am Montagabend (15.07.2024) ein Raub auf einen 17-Jährigen in der Rurstraße in Düren. Die Polizei sucht Zeugen. Der Jugendliche aus Düren wartete Montagabend gegen 20:13 Uhr vor einer Haustür in der Rurstraße auf eine Freundin, als er von zwei männlichen Personen angesprochen wurde. Einer der beiden jungen Männer fragte den Jugendlichen nach Feuer, ...

mehr