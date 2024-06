Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Durch Missachtung der Vorfahrt kam es am Dienstag in Kahla zu einem Verkehrsunfall. Ein Ford-Fahrer, der auf der Bundesstraße aus Jena kam, beabsichtigte nach dem Ortseingang nach links in die Christian-Eckardt-Straße abzufahren. Dabei übersah er den entgegenkommenden BMW, sodass es zum Unfall kam. Durch die Wucht des Aufpralls sind derartige Schäden an beiden Fahrzeugen entstanden, sodass beide abgeschleppt werden mussten. Die beiden Fahrzeuglenker blieben glücklicherweise unverletzt.

