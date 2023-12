POL-F: 231204 - 2159 Frankfurt: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots) - (dr) Polizeibeamte der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) haben am Freitagabend (01. Dezember 2023) eine größere Menge an Betäubungsmitteln im Gallus sichergestellt. Zudem nahmen sie in einem Keller ein junges Quartett fest, das mutmaßlich mit den Drogen dealte. Eine Anwohnerin der Gutenbergstraße bemerkte gegen 23:00 Uhr ...

mehr