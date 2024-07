Polizei Düren

POL-DN: Pedelecfahrer leicht verletzt

Düren (ots)

Auf der Veldener Straße kam es am Donnerstag (18.07.2024) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelecfahrer. Der 38-jährige Zweiradfahrer bog trotz nachfolgenden Verkehrs links ab.

Der Mann aus Düren befuhr mit seinem Pedelec um 17:30 Uhr den Fahrradschutzstreifen entlang der Veldener Straße in Fahrtrichtung Birkesdorf. Hinter einer Querungshilfe bog der 38-Jährige nach links in einen parallel zum Mühlenteich verlaufenden Weg ab. Während des Abbiegens kam es zur Kollision mit einem Pkw an dessen Steuer ein 40-Jähriger aus Düren saß. Er war mit seinem Pkw in die gleiche Richtung unterwegs. Trotz Bremsung konnte der Autofahrer den Zusammenstoß nicht verhindern, der 38-Jährige Pedelecfahrer wurde von dem Pkw aufgeladen und dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell