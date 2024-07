Polizei Düren

POL-DN: Beleidigung führt zu einem Messerangriff

Nörvenich (ots)

Am Samstag Abend, kurz vor 20 Uhr, fuhr ein 23jähriger aus Nörvenich mit seinem Pkw an einer Bushaltestelle an der Bahnhofstraße vorbei. Dort stand ein 44 jähriger Nörvenicher, der ihn lautstark beleidigt. Als PKW-Fahrer anhielt und ausstieg, um zu fragen was das solle, zog der 44-jährige Mann unvermittelt zwei Messer aus einer Bauchtasche, stieß mit einem Messer zu und verletzte den Angegriffenen im Bauchbereich. Der Verletzte versuchte zu flüchten und wurde noch vom Täter verfolgt. Durch Hilferufe machte er auf sich aufmerksam, so dass Zeugen darauf ihn bemerkten und der Angreifer flüchtete. Der 23 jährige Mann fuhr mit seinem Pkw bis an ein nahegelegenes Restaurant und bat um Hilfe. Der Täter meldete sich schließlich über Telefon bei der Polizei und konnte dann in Nörvenich angetroffen und festgenommen werden. Der schwerverletzte Geschädigte wurde mittels Rettungswagen zum Krankenhaus verbracht. Da der Tatverdächtige offenbar Alkohol konsumieret hatte, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell