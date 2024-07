Polizei Düren

POL-DN: 35-Jähriger durch Messer schwer verletzt

Kreuzau (ots)

An der Haltestelle der Rurtalbahn in der Eifelstraße kam es am Freitagabend (19.07.2024) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bei der ein 35-Jähriger aus Kreuzau schwer verletzt wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge geriet der 35-Jährige mit zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen in Streit. Er rief daraufhin Familienmitglieder zur Unterstützung hinzu. Als diese dort eintrafen, wurden sie nach eigenen Angaben zunächst von zwei Tatverdächtigen mit Steinen beworfen. Ein dritter Tatverdächtiger kam später hinzu und es kam zu einer Rangelei in deren Verlauf eine 18-Jährige aus Kreuzau geschlagen und ihr 35-Jähriger Onkel, vermutlich mit einem Messer, schwer verletz wurde. Anschließend flüchteten die drei Unbekannten zu Fuß in Richtung Kapellenweg. Die drei Männer werden von den Geschädigten sowie den Zeugen wie folgt beschrieben:

1.Person:

- männlich - schmale Statur - circa 170cm groß - dunkle Haare - Bart - circa 25 Jahre alt - helles Oberteil - sprach gebrochenes Deutsch

2. Person:

- männlich - ca. 25 bis 30 Jahre alt - helles T-Shirt - sprach gebrochenes Deutsch

3. Person:

- männlich - circa 20 Jahre alt - Bart - helles Oberteil - Jeans

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949- 6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell