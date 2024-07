POL-DN: Pkw brannte aus

Düren (ots) - Vor dem Haus der Stadt in der Stefan-Schwer-Straße wurde in der Nacht von Samstag (20.07.2024) auf Sonntag (21.07.2024) ein 38-Jähriger ausgeraubt. Der Mann aus Kreuzau erschien in der Nacht auf der Polizeiwache in Düren und machte Angaben darüber, dass er ausgeraubt worden sei. Er habe gegen 03:50 Uhr auf einer Bank vor dem Haus der Stadt gesessen, als zwei unbekannte Männer auf ihn zugekommen seien. ...

