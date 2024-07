POL-DN: Einbruch in Firma

Kreuzau (ots) - Ein Auffahrunfall an der Einmündung L250 / L249 beschäftigte am Sonntagabend (21.07.2024) die Polizeibeamten der Wache Kreuzau. Gegen 19:50 Uhr wurden die Beamten zur Unfallörtlichkeit gerufen. Zunächst trafen sie dort auf einen 57-Jährigen aus Kreuzau, der auf Befragen angab, der Beifahrer eines stark beschädigten Pkw gewesen zu sein, welcher noch an der Unfallstelle stand. Der Fahrer, ein ...

mehr