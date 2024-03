Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Baustelle verwüstet

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen stellte ein Mitarbeiter einer Baufirma eine nicht unerhebliche Sachbeschädigung auf einer Baustelle nahe der Weimarer Innenstadt fest. Unbekannte Täter hatten dort zwei aufgestellte Stahlstrebenböcke umgeworfen, weshalb in der Folge einer davon mit einem Stück Bauzaun in die dortige, ca. fünf Meter tiefe, Baugrube fiel. Weitere Bauteile wurden dadurch beschädigt, so dass in der Summe ein Sachschaden von knapp 1500 Euro entstand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell