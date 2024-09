Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Einbrüche; Pkw-Aufbrüche

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Von Pkw erfasst

Ein Radfahrer ist am Montagmittag in Dettingen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 59 Jahre alter Mann mit seinem Renault die Uracher Straße in Richtung Schneckenhofengasse. Nachdem er an der Stopp-Stelle zunächst angehalten hatte, fuhr er wieder an und übersah hierbei einen von links von der Milchgasse kommenden und bevorrechtigten 18-Jährigen auf einem Mountainbike. Bei der Kollision wurde der Heranwachsende verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Am Auto sowie am Fahrrad beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 2.100 Euro. (mr)

Bad Urach (RT): Von Baum getroffen und verletzt

Beim Versuch, einen auf die Fahrbahn gefallenen Baum zu beseitigen, hat eine 43-Jährige am Montagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen erlitten. Wie bislang bekannt ist, wollte die Autofahrerin kurz vor 16 Uhr zusammen mit weiteren Personen einen auf die L 245 gestürzten Baum beiseite räumen. Die Frau wurde dabei vom unter Spannung geratenen Baum erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste die 43-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Durch die Straßenmeisterei wurde der Baum von der Landesstraße entfernt. Im Zuge des Einsatzes musste die L 245 für etwa eine halbe in beide Richtungen gesperrt werden. (mr)

Ostfindern (ES): Spülmaschine in Brand geraten

Ein Schmorband an einer Spülmaschine hat am Montagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Lerchenbergstraße auf den Plan gerufen. Kurz nach 18.30 Uhr hatte die Spülmaschine in der Wohnung eines dortigen Mehrfamilienhauses wohl infolge eines technischen Defekts zu rauchen und schmoren begonnen. Ein Bewohner konnte eine Ausbreitung des Brandes mit Hilfe eines Feuerlöschers verhindern. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften anrückte, setzte die Löscharbeiten fort und lüftete die Wohnung. Der Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen und acht Helfern vor Ort war, untersuchte die Bewohner. Diese waren nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt geblieben. Bis auf die Spülmaschine wurde kein weiteres Inventar beschädigt. Die Wohnung blieb bewohnbar. (rd)

Beuren-Balzholz (ES): In Sporthalle eingebrochen

In eine Sporthalle in der Metzinger Straße in Balzholz ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 18 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Tür an der Gebäuderückseite ins Innere der Halle. In einem Lagerraum öffnete er anschließend gewaltsam einen Metallschrank und durchwühlte ihn. Da sich keine Wertgegenstände darin befanden, musste der Einbrecher ersten Erkenntnissen nach ohne Diebesgut von dannen ziehen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Frickenhausen (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Lagergebäude in der Maybachstraße ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Ein Unbekannter drang in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, sieben Uhr, gewaltsam in das Gebäude ein und suchte nach Stehlenswertem. Ob bei der Tat etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Aichwald (ES): Bargeld gestohlen

Auf den Inhalt mehrerer SB-Automaten hatte es ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag in der Straße Spachbrücken in Aichschieß abgesehen. Der Täter machte sich in der Zeit zwischen 21 Uhr und 6.50 Uhr an insgesamt drei Automaten zu schaffen, wobei er zwei davon aufhebelte und das darin befindliche Bargeld entwendete. Der vom Kriminellen angerichtete Sachschaden übersteigt den Wert des Diebesguts dabei um ein Vielfaches. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (mr)

Ostfildern (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand im Mergelweg in Nellingen sind die Einsatzkräfte am Montagmittag, kurz nach 13 Uhr, ausgerückt. Wohl aufgrund eines technischen Defekts hatte dort ein in einer Garage geparkter Pkw Feuer gefangen, worauf der Wagen nahezu vollständig ausbrannte. Auch ein weiteres dort geparktes Fahrzeug sowie die Garage selbst wurden trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Sachschaden beträgt einer vorläufigen Schätzung zufolge mehrere zehntausend Euro. (mr)

Frickenhausen (ES): In Kiosk eingebrochen

In Frickenhausen ist in den vergangenen Tagen ein Einbrecher unterwegs gewesen. In der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 19.15 Uhr, drang der Täter gewaltsam in einen Kiosk in der Hauptstraße ein und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand diverse Zigarettenstangen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Bei Sturz verletzt

Ein Jugendlicher ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen verletzt worden. Der 15-Jährige war gegen 7.40 Uhr mit einem E-Scooter auf der Primus-Truber-Straße unterwegs, als er wohl aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt zu Fall kam. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. (mr)

Mössingen (TÜ): Kollision zwischen Pkw und Radfahrer

Zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer ist es am Montagnachmittag in Mössingen gekommen. Eine 27 Jahre alte Opel-Lenkerin war gegen 17.45 Uhr auf der Bahnhofstraße stadtauswärts unterwegs und wollte nach rechts auf den Parkplatz eines Discounters abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen 15-Jährigen auf einem Mountainbike, der auf dem für Radfahrer freigegebenen Gehweg in gleicher Richtung unterwegs war. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Jugendliche zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt circa 1.500 Euro. (mr)

Albstadt (ZAK): Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Montagabend in Truchtelfingen ereignet. Gegen 18.20 Uhr fuhr eine 65 Jahre alte Frau mit einem Mitsubishi auf der Konrad-Adenauer-Straße in den Kreisverkehr mit der Raiffeisenstraße ein und kollidierte hierbei mit einer bereits im Kreisel befindlichen 52-jährigen Radfahrerin. Diese stürzte daraufhin zu Boden. Aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen wurde die 52-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (mr)

Bisingen (ZAK): Schwerer Unfall auf B 27

Sechs Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 130.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagabend auf der B27. Ein 51-Jähriger war kurz nach 19.30 Uhr mit einem Nissan Juke auf der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs. Auf Höhe von Bisingen verlor er den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge wohl aufgrund des einsetzenden Starkregens die Kontrolle über seinen Wagen, prallte mit diesem gegen die Mittelleitplanke und wurde anschließend nach rechts abgewiesen. Dabei kollidierte der Nissan mit dem Heck des VW Golf einer 32 Jahre alten Frau. Der Golf geriet daraufhin ins Schleudern und blieb an der Mittelleitplanke stehen. Auch der Nissan kam auf der linken Spur zum Stillstand. Ein 56-Jähriger, der mit seinem Audi Q8 ebenfalls auf der B27 in Richtung Balingen unterwegs war, erkannte die Situation und konnte durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit den Unfallfahrzeugen verhindern. Ein dahinterfahrender 38-Jähriger konnte mit seinem Suzuki SX4 nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Audi auf. Auch eine ebenfalls dahinterfahrende 30 Jahre alte VW-Golf-Lenkerin konnte ein Auffahren auf den davor befindlichen Suzuki nicht mehr verhindern. Sowohl der Nissan-Fahrer als auch der Lenker des Suzuki sowie die 30 Jahre alte Fahrerin des VW Golf und ihr 22 Jahre alter Beifahrer erlitten nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Der Audi-Lenker und ein 17-jähriger Mitfahrer im VW Golf wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Golf-Fahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten durch die Straßenmeisterei konnte die Vollsperrung der Strecke gegen 23.40 Uhr aufgehoben werden. (rd)

Albstadt (ZAK): Pkw aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Auf zwei geparkte Pkw hatte es ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag in Ebingen abgesehen. Zwischen 18.30 Uhr und 6.30 Uhr beschädigte der Unbekannte jeweils eine Seitenscheibe eines in der Bitzer Gasse stehenden Taxis und eines auf einem Parkplatz in der Kantstraße geparkten Renault Laguna. Anschließend durchsuchte er den Innenraum der beiden Pkw und entwendete aus dem Renault ein Navigationsgerät sowie Zigaretten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt und bittet unter 07432/955-0 um Zeugenhinweise. (rd)

Grosselfingen (ZAK): Auffahrunfall mit leichtverletzter Fahrerin

Leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Auffahrunfall am Montagvormittag auf der L 391 bei Grosselfingen erlitten. Eine 23-Jährige war gegen 11.30 Uhr mit einem Audi A3 auf der Landstraße in Richtung Rangendingen unterwegs. Ihren Angaben nach rannten am Ortsende von Grosselfingen vermutlich zwei Eichhörnchen über die Fahrbahn, so dass die Frau abbremste. Einer nachfolgenden, 57 Jahre alten Lenkerin ebenfalls eines Audi A3 reichte es nicht rechtzeitig zu bremsen und sie krachte ins Heck des vorderen Audi. Die 57-Jährige verletzte sich hierbei und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 8.000 Euro. (ms)

