Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schlägerei, Einbrüche, Unfälle, Pkw-Aufbruch, Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Zeugen zu Körperverletzungsdelikt gesucht

Das Polizeirevier Münsingen sucht Zeugen zu einem Körperverletzungsdelikt, das sich nach derzeitigem Kenntnisstand am frühen Sonntagmorgen in Auingen ereignet hat. Wie bislang bekannt ist, war im Zeitraum zwischen drei Uhr und vier Uhr ein 33-Jähriger auf dem Fußweg zwischen der Finkenstraße und der Straße Im Badstuhl unterwegs. Zuvor hatte er sich von einer Gaststätte im Auinger Weg aus zu Fuß auf den Heimweg begeben. Im Bereich des Fußwegs, oberhalb eines Kinderhauses, saßen zeitgleich ein junger Mann und eine junge Frau. Offenbar grundlos griff der junge Mann den 33-Jährigen an und schlug auf diesen ein. Der Geschädigte erlitt hierbei nicht unerhebliche Verletzungen, die später im Krankenhaus stationär behandelt werden mussten. Eine konkrete Personenbeschreibung des Täters oder seiner Begleiterin liegt bislang nicht vor. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf den Angreifer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07381/9364-0 zu melden. (mr)

Dettingen/Erms (RT): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der L 380a verletzt worden. Ein 79-jähriger war gegen 11.30 Uhr mit seinem Ford Fusion auf der Uracher Straße in Richtung Dettingen unterwegs. Beim Einbiegen auf die L380a übersah er den VW Beetle eines 52 Jahren alten Pkw-Lenkers und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrer sowie die 80-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurden mit leichten Verletzungen in Kliniken gebracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein Gesamtschaden von circa 8.000 Euro. Zur Unterstützung waren die Feuerwehr und Mitarbeiter der Straßenmeisterei an der Unfallstelle im Einsatz. Die L380a war während der Unfallaufnahme zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt. (gj)

Nürtingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Alleenstraße ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 16 Uhr und 9.50 Uhr schlug ein Unbekannter eine Fensterscheibe ein und gelangte so in den Gastraum. Dort entwendete der Kriminelle Bargeld sowie zwei Bediengeräte im Wert von mehreren hundert Euro. Der verursachte Sachschaden beträgt mindestens 150 Euro. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik ermittelt das Polizeirevier Nürtingen. (gj)

Ammerbuch-Pfäffingen (TÜ): Diebstahl aus Pkw

Ein VW T-Roc ist zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 8.15 Uhr, in der Straße Im Wirtskrämer von einem Dieb heimgesucht worden. Der unbekannte Täter entwendete aus dem Innern des Fahrzeuges verschiedene Kundenkarten, Fahrzeugunterlagen, eine Geldbörse sowie einen geringen Bargeldbetrag. Der Polizeiposten Ammerbuch hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft hierbei auch, ob das Fahrzeug verschlossen war. (gj)

Tübingen (TÜ): Motorradfahrerin schwer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat sich eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag zugezogen. Die 31-Jährige war mit einer Kawasaki gegen zehn Uhr auf der Hegelstraße (B 28) in Richtung Reutlingen unterwegs. Vor der Kreuzung mit der Derendinger Straße erkannte sie offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender 73-Jähriger seinen Audi aufgrund eines aus der Derendinger Straße kommenden Rettungswagens auf Einsatzfahrt abbremste. Die Motorradfahrerin fuhr auf den Audi auf und stürzte auf den Asphalt. Sie musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die Kawasaki wurde abgeschleppt. Den Sachschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf insgesamt circa 10.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Frontalzusammenstoß auf der B 28

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der B 28 ereignet. Ein 21-Jähriger war gegen 6.40 Uhr mit einem VW Touran auf der Bundesstraße von Rottenburg herkommend in Richtung Tübingen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam der junge Mann mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 55 Jahre alten Mannes zusammen. Im Anschluss drehte sich der Wagen des Unfallverursachers, kollidierte noch mit dem Anhänger des Lkw und wurde letztendlich nach rechts in die Leitplanke abgewiesen. Der 21-Jährige wurde durch die Kollision in dem VW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der junge Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 43.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung des Schwerverletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge und der Fahrbahnreinigung musste die B 28 in beide Richtungen bis 10.15 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Albstadt (ZAK): Pkw-Aufbruch in Ebingen

Ein in der Kantstraße in Ebingen geparkter Renault ist in der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, zum Ziel eines Kriminellen geworden. Der Unbekannte schlug eine Scheibe des Wagens ein und entriegelte diesen anschließend. Aus dem Handschuhfach entwendete der Täter danach unter anderem ein Navigationsgerät. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt. (mr)

Bisingen (ZAK): Nach Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Motorradfahrern auf der L 360 - Verkehrspolizei Balingen sucht Zeugen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 23.09.2024 / 11.48 Uhr

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L 360 zwischen Onstmettingen und Thanheim ermittelt die Verkehrspolizei Balingen intensiv an der Rekonstruktion des Unfallgeschehens. Wie bereits berichtet, war ein Ducati-Lenker gegen 16.55 Uhr auf der Landesstraße bergabwärts unterwegs und fuhr bei einer Parkbucht nach einer Haarnadelkurve im dreispurig ausgebauten Bereich auf einen KTM-Fahrer auf, der offenbar nach links in die Parkbucht abbiegen wollte. Beide Männer erlitten hierbei schwere Verletzungen und mussten nachfolgend mit Rettungshubschraubern in Kliniken eingeliefert werden. Den zwischenzeitlich durchgeführten Ermittlungen zufolge fuhren unmittelbar hinter den Verunglückten zwei noch unbekannte Motorradfahrer, die den Unfall beobachtet haben dürften. Diese beiden Personen sowie weitere Zeugen, die der Polizei bislang noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 bei der Verkehrspolizei Balingen zu melden. (mr)

Dotternhausen (ZAK): Fahrzeugbrand in Werkstatt

Zu einem Fahrzeugbrand in einer Werkstatt sind am Dienstagmorgen die Rettungskräfte in die Hauptstraße in Dotternhausen ausgerückt. Kurz vor sieben Uhr war ein älterer VW Bus in dem als Werkstatt genutzten Gebäude aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen rasch zu löschen, bevor der Brand auf zwei weitere Fahrzeuge und das naheliegende Wohnhaus übergreifen konnten. Über die Schadenshöhe liegen noch keine konkreten Angaben vor. Der Polizeiposten Schömberg hat zusammen mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell