Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Angriff mit Pfefferspray; Aggressiver Ladendieb; Pkw-Brand; Brandstiftung an Rettungstrage; Arbeitsunfall; Auseinandersetzung; Pkw-Aufbruch

Reutlingen (ots)

Kind bei Verkehrsunfall verletzt (Zeugenaufruf)

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Werastraße verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge stieg der Neunjährige gegen 13.45 Uhr aus dem Auto eines Angehörigen aus, der kurz vor dem Fußgängerüberweg bei einer dortigen Schule angehalten hatte. Der Junge lief anschließend unmittelbar vor der Fahrzeugfront über die Straße in Richtung Schule. Zeitgleich bog ein 40-Jähriger mit einem Mini aus der Seitenstraße der Stämmesäckerstraße nach links in die Werastraße ein und fuhr am haltenden Auto, aus dem der Junge ausgestiegen war, vorbei. In der Folge stieß der von rechts querende Neunjährige gegen den Radlauf des Mini und stürzte. Das ersten Erkenntnissen nach leicht verletzte Kind wurde im Anschluss vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden am Auto war augenscheinlich nicht entstanden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (mr)

Reutlingen (RT): Mit Pfefferspray gesprüht

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen nach einem Vorfall am Dienstagnachmittag in der Carl-Diem-Straße. Nach aktuellem Kenntnisstand sprühte dort gegen 14.20 Uhr ein Unbekannter einem Minderjährigen aus noch nicht bekannten Gründen Pfefferspray ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Der Minderjährige wurde im Anschluss vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen zum Ablauf und den Hintergründen dauern an. (mr)

Metzingen (RT): Aggressiver Ladendieb

Ein aggressiver 39-Jähriger ist am Dienstagnachmittag in eine Fachklinik gebracht worden. Dem Mann wird zur Last gelegt, gegen 15.45 Uhr in einem Discounter in der Nürtinger Straße einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Nachdem die Marktleitung auf die Tat aufmerksam geworden war, folgten zwei Zeugen dem Tatverdächtigen. Nach einem Wortwechsel kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen dem 39-Jährigen und einem 33-jährigen Zeugen zu einem Handgemenge, bei dem beide Männer leicht verletzt wurden. Der nach dem Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen immer noch aggressive und alkoholisierte 39-Jährige wurde von den Beamten geschlossen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht. Er sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Pfullingen (RT): In Straßengraben gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 78 Jahre alter Fahrradfahrer am Dienstagabend beim Befahren eines Feldweges aus Richtung Zeilstraße zugezogen. Der Mann geriet alleinbeteiligt kurz nach 19 Uhr aus noch ungeklärter Ursache nach rechts vom Weg ab und stürzte in den Straßengraben. Zeugen hatten daraufhin den Rettungsdienst und die Polizei verständigt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle brachte ein Rettungswagen den Verletzten in eine Klinik. (gj)

Rottenburg (TÜ): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend in die Schuhstraße ausgerückt. Gegen 19.45 Uhr hatte der VW Beetle einer 48-Jährigen zwischen der B28 und der Graf-Bentzel-Straße möglicherweise infolge eines technischen Defekts im Motorraum Feuer gefangen. Der Brand konnte von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften angerückt war, rasch gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (rd)

Ostfildern-Kemnat (ES): Fahrtrage eines Rettungswagens in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Die Fahrtrage eines Rettungswagens ist am Dienstagabend in Kemnat während eines Einsatzes in Brand gesetzt worden. Die Besatzung des Rettungswagens befand sich gegen 19.20 Uhr in einem Gebäude in der Eberhardstraße. Da sie einen Patienten in eine Klinik transportieren musste, hatte sie die Trage vor ihrem Fahrzeug stehen. Ein bislang unbekannter Täter setzte sie in Brand. Die Sanitäter bemerkten kurze Zeit später die Flammen und konnten sie mit einem Feuerlöscher noch vor dem Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr löschen. Der Schaden an der Fahrtrage kann noch nicht beziffert werden. Er dürfte bei einigen tausend Euro liegen. Der Patient musste im Anschluss mit einem weiteren Rettungswagen transportiert werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach. Weitere Zeugenhinweise werden unter Telefon 0711/7091-3 erbeten. (ms)

Wendlingen (ES): Bei Rot auf die Straße gelaufen

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind hat sich am Dienstagmittag in Wendlingen ereignet. Kurz vor 13 Uhr stand eine Elfjährige auf Höhe einer Schule an einer Rot zeigenden Fußgängerampel in der Ulmer Straße und lief dann unvermittelt auf die Fahrbahn. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Fuso-Lkw eines 61-Jährigen, der in Richtung Kirchheim unterwegs war. Dieser hatte noch versucht, den Zusammenstoß durch ein Brems- und Ausweichmanöver zu verhindern. Das beim Unfall verletzte Mädchen wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (mr)

Ostfildern (ES): Unfall im Kreuzungsbereich

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Ostfildern. Kurz nach 14.30 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit einem Atego-Laster die K 1269 von der Autobahnanschlussstelle herkommend und wollte im Kreuzungsbereich mit der L 1192 nach links in Richtung Plieningen abbiegen. Zeitgleich war ein 41-Jähriger mit einem VW auf der L 1192 von Plieningen nach Scharnhausen unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es in der Folge zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der 41-Jährige leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf circa 8.000 Euro. Der VW musste zudem abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Ampelschaltung an der Kreuzung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden. Insbesondere der noch unbekannte Verkehrsteilnehmer, der an der Unfallstelle kurz angehalten und den Lkw-Fahrer unterstützt hatte, wird um Kontaktaufnahme mit der Verkehrspolizei Esslingen gebeten. (mr)

Hochdorf (ES): Auf Baugerüst gestürzt

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat eine 50-Jährige am Dienstagabend im Breitwiesenweg erlitten. Die Frau war gegen 19.45 Uhr mit Arbeiten an der Dachkante eines Hauses beschäftigt und stand hierzu auf einem Baugerüst. Dabei lief sie offenbar rückwärts und stürzte am Übergang vom Haus zur Garage auf eine etwa 1,5 Meter darunter montierte Planke. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften angerückt war, rettete die Verletzte mit Hilfe einer Drehleiter. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Nürtingen (ES): Unfall im Einmündungsbereich

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Einmündung von der K1230 (Neckarhäuser Straße) / K1229 entstanden. Ein 20-Jähriger befuhr kurz vor 20.30 Uhr mit einem Subaru die Neckarhäuser Straße in Richtung Neckarhausen. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge wollte er an der Einmündung mit der K1229 von der abknickenden Vorfahrtsstraße aus nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Neckarhausen herkommenden BMW eines 62-Jährigen, der seine Fahrt ebenfalls auf der K1229 fortsetzen wollte. Der Subaru wurde nach der Kollision in die linken Leitplanken geschoben und beschädigte diese. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gegen Hauswand geprallt

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Christophstraße. Der 86-Jährige wollte mit seinem Mercedes gegen 8.45 Uhr in eine Parklücke neben der Straße einparken. Dabei rutschte er wohl vom Brems- auf das Gaspedal. Der Mercedes streifte in der Folge einen geparkten Skoda, fuhr über den Gehweg und prallte gegen eine angrenzende Hauswand. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. (rd)

Lenningen (ES): Nach Auseinandersetzung in Gewahrsam genommen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Lenningen seit dem späten Dienstagabend gegen einen 30 Jahre alten Mann. Dieser soll gegen 23 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Höllochstraße gegen die Zimmertüre eines 32-jährigen Mitbewohners geschlagen und ihn im anschließenden Streit mit einem Teppichmesser am Bein verletzt haben. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Der alkoholisierte und aggressive 30-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Das mutmaßlich bei der Tat benutzte Teppichmesser, das ein anderer Bewohner an sich genommen hatte, wurde sichergestellt. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen, insbesondere zu den derzeit noch ungeklärten Hintergründen der Tat, aufgenommen. (rd)

Köngen (ES): Pkw kontra Radfahrer

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bilderhäuslenstraße / Kurt-Huber-Straße ist ein 53-jähriger Radfahrer am Dienstagabend, gegen 18.10 Uhr, verletzt worden. Eine 18-Jährige bog mit ihrem Pkw Nissan Qashqai von der Bilderhäuslenstraße nach links in die Kurt-Huber-Straße ab, wobei sie den ihr entgegenkommenden 53 Jahre alten Radfahrer übersah. Durch die anschließende Kollision stürzte der Mann von seinem Fahrrad auf die Straße. Er begab sich mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes selbstständig in ein Krankenhaus. Während am Rad ein Schaden von circa 1.000 Euro entstand, wird der Sachschaden am Pkw auf 1.500 Euro beziffert. (gj)

Albstadt (ZAK): Seitenscheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter hat sich in der Zeit zwischen Montag, sieben Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, an einem in der Theodor-Groz-Straße geparkten Fahrzeug zu schaffen gemacht. Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein und durchsuchte den Innenraum nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt und prüft einen möglichen Zusammenhang mit ähnlichen Taten in der Bitzer Gasse sowie in der Kantstraße. (mr)

