Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Mehrere Delikte mündeten im Polizeigewahrsam

Bühl (ots)

Nach mehreren Vorfällen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, sieht ein 41-Jähriger einem umfangreichen Ermittlungsverfahren entgegen. Gegen Mitternacht wurde durch Anwohner aus dem Bereich Oberamthofstraße die Polizei wegen einer herumschreienden und randalierenden Person gerufen. In der Unteramthofstraße wurden die Beamten schließlich fündig: Hier schlug der 41 Jahre alte Mann offenbar zuvor das Fenster eines dort parkenden Wohnmobiles ein und hielt sich nun in diesem auf. Durch die Polizei angesprochen, flüchtete der Mann durch die Dachluke und ging zunächst flüchtig. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Mann gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Gegen diese Maßnahme setzte er sich unter anderem mit Tritten zur Wehr. Hierbei wurde eine Beamtin leicht verletzt. Unter fortlaufenden Beleidigungen und Bedrohungen gegen die Beamten, wurde der deutlich alkoholisierte Mann schließlich in einer Zelle untergebracht. Ob der Tatverdächtige auch in Verbindung mit einem Kellerbrand am frühen Dienstagabend steht, müssen die weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Bühl nun zeigen. Gegen 19:45 Uhr kam es zu einem Feuer in einem Kellerabteil eines Gebäudes in der Oberamthofstraße. Verletzte waren hier nicht zu beklagen. Der Schaden am Gebäude wurde auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache steht hier noch nicht fest und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Mann wurde am Abend in dem Keller festgestellt.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell