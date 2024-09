Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Lahr (ots)

Zwei leicht verletze und ein Gesamtsachschaden von 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag auf der B415. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt ein Renault-Lenker verkehrsbedingt auf dem Linksabbieger Streifen an einer Ampel in Richtung Kippenheim. Ein entgegenkommender Ford-Fahrer befuhr die Straße in Richtung Lahr und kam mutmaßlich aus Unachtsamkeit nach links, wobei er mit dem wartenden Pkw kollidierte. Dabei verletzten sich die beiden Insassen des Renaults leicht und wurden in ein Klinikum gebracht. Der Renault war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. /al

