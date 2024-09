Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Einbruch

Festnahme eines Tatverdächtigen - Nachtragsmeldung

Nach dem Wohnungseinbruch vom vergangenem Donnerstag in der Rotkreuzstraße fand die Polizei unweit des Tatortes eine Tasche mit Diebesgut. Aufgrund eines darin befindlichen Schlüssels konnten die Ermittler zwei mögliche Tatverdächtige identifizieren. Der Schlüssel passte zu einem Zimmer in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Offenburger Südstadt. Für das Zimmer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg ein Durchsuchungsbeschluss beim zuständigen Amtsgericht erwirkt, der am Freitag vollzogen wurde. Bei der Durchsuchung durch die Beamten der Kriminalpolizei konnte ein 36-jähriger algerischer Staatsangehöriger angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sein Mitbewohner, ein 32-jähriger Landsmann, war zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. Der 36-jährige Tatverdächtige wurde am Freitagnachmittag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht in Offenburg zur Haftbefehlseröffnung vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Fahndung nach dem möglichen Mittäter und die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. /vo

POL-OG: Haslach - Einbruch / Zeugen gesucht

Haslach Nach einem Einbruch am frühen Donnerstagmorgen in ein Haus in der Rotkreuzstraße haben die Beamten des Polizeireviers Haslach die ersten Ermittlungen übernommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sollen sich zwei noch Unbekannte im Zeitraum zwischen 1.50 Uhr und 2.40 Uhr auf noch unbekannte Weise Zutritt zu dem Anwesen verschafft haben. Ein Anwohner wurde durch das kriminelle Treiben im Haus geweckt und überrasche die ungebetenen Besucher auf frischer Tat, was diese zur Flucht veranlasste. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten die Unbekannte zwar nicht mehr ausfindig gemacht werden, dafür stellten die Ermittler unweit des Tatorts eine Tasche mit Diebesgut sicher. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die im Tatzweitraum oder auch im Vorfeld der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

