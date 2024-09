Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ladendiebe erwischt

Lahr (ots)

Am Dienstag gegen 17 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Offenburger Straße zu einem Ladendiebstahl, bei dem zwei männliche Personen festgehalten werden konnten. Ein 47-Jähriger soll diverse Lebensmittel im Wert von 1.000 Euro entwendet und gemeinsam mit einem 38-Jährigen auf dem Parkplatz in einen Pkw verladen haben. Zeugen konnten das Vorhaben beobachten und konfrontierten die zwei Männer. Daraufhin luden sie die Gegenstände wieder zurück in den Einkaufwagen. Nachdem die Langfinger bemerkten, dass die Polizei eingeschaltet wurde, wollte einer der mutmaßlichen Diebe weglaufen. Ein Zeuge konnte den Mann aber festhalten, bis die Polizei eintraf. Die zwei Männer erwarten nun entsprechende Anzeigen. /al

