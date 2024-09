POL-OG: Lahr - Kleinkind im PKW eingeschlossen

Offenburg (ots) - Zu gewaltsamen Streitigkeiten kam es am späten Montagabend in einer Asylunterkunft in der Offenburger Südstadt. Ein augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehender 19-Jähriger Bewohner soll einen 23-jährigen Mitbewohner geschlagen und anschließend einen Feuerlöscher in den Räumlichkeiten versprüht haben. Als er sich in der Folge weiterhin aggressiv verhielt und einen ...

