Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Streitigkeiten in Asylunterkunft

Offenburg (ots)

Zu gewaltsamen Streitigkeiten kam es am späten Montagabend in einer Asylunterkunft in der Offenburger Südstadt. Ein augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehender 19-Jähriger Bewohner soll einen 23-jährigen Mitbewohner geschlagen und anschließend einen Feuerlöscher in den Räumlichkeiten versprüht haben. Als er sich in der Folge weiterhin aggressiv verhielt und einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angegriffen haben soll, wurde er von den alarmierten Streifenwagenbesatzungen festgenommen. Der renitente 19-Jährige musste die Nacht in den Gewahrsamseinrichtungen des Polizeireviers Offenburg verbringen. Ihn erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen Körperverletzung. /vo

